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Борисов показал интимное видео Алибасова с его неизвестной женой в выпуске «Пусть говорят»

Новый выпуск «Пусть говорят» раскрыл новые подробности личной жизни Бари Алибасова. Дмитрий Борисов показала недавнее интимное видео со звездой и актрисой, считающей себя его законной супругой, а брак с Федосеевой-Шукшиной - незаконным.

Борисов показал интимное видео Алибасова с его неизвестной женой в выпуске «Пусть говорят»


Виктория Максимова-Алибасова пришла в студию в свадебном платье и продемонстрировала присутствующим паспорт со штампом о браке. Она рассказала, как познакомилась с Алибасовым на съемках сериала около 16 лет назад. С тех пор у них завязался роман и дважды артист предлагал ей руку и сердце. На второй раз она согласилась, после чего она не слышала ни слова о разводе.

Следом Сергей Жорин разъяснил, что развод мог произойти и без ее участия в судебном порядке спустя месяц после отправки по адресу ее регистрации соответствующего уведомления. В свою очередь Дмитрий Борисов продемонстрировал интимное видео с участием Виктории и Бари Алибасова, причем на фоне отчетливо видны фото звезды с Федосеевой-Шукшиной. По словам артистки, видео давнее и снято около 6 лет назад. Точку в истории поставил Дмитрий Чернобелов, рассказавший о разводе Алибасова с Максимовой, на котором она лично присутствовала и все прекрасно понимала.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:14

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