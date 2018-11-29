Нина Ургант страдает от болезни Паркинсона





Сначала у Нины Ивановны появился шум в голове, нарушился сон, появилась постоянная усталость, при этом она стала забывать имена людей и что делала вчера. Артистка решила обратиться за помощью к медикам, которые сообщили ей, что у нее болезнь Паркинсона. Знаменитость от услышанного была в шоке, так как люди, страдающие данным недугом, даже не могут обслуживать сами себя.89-летняя Нина Ургант от осознания, что ее стремительно покидают силы, периодически впадает в депрессию. С каждым днем звезде становится все хуже. Она даже перестала принимать лекарства, так как они ей уже не помогают. Актриса сообщила, что молит Бога, чтобы он не лишил ее рассудка.