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Нина Ургант страдает от болезни Паркинсона

В 2011 году у актрисы Нины Ургант доктора обнаружили болезнь Паркинсона. Артистка рассказала журналистам, как сейчас она себя чувствует.

Нина Ургант страдает от болезни Паркинсона


Сначала у Нины Ивановны появился шум в голове, нарушился сон, появилась постоянная усталость, при этом она стала забывать имена людей и что делала вчера. Артистка решила обратиться за помощью к медикам, которые сообщили ей, что у нее болезнь Паркинсона. Знаменитость от услышанного была в шоке, так как люди, страдающие данным недугом, даже не могут обслуживать сами себя.

89-летняя Нина Ургант от осознания, что ее стремительно покидают силы, периодически впадает в депрессию. С каждым днем звезде становится все хуже. Она даже перестала принимать лекарства, так как они ей уже не помогают. Актриса сообщила, что молит Бога, чтобы он не лишил ее рассудка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:42

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