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В России украсили Apple Watch 4 тремя сортами драгоценной икры

В России премиальный бренд Caviar представил специальную коллекцию смарт-часов Apple Watch 4, приуроченную к новогодним праздникам. Устройства украсили тремя сортами драгоценной икры.

В России украсили Apple Watch 4 тремя сортами драгоценной икры


Линейка гаджетов премиального уровня посвящена икре и представлена в трех вариантах дизайна. Один из них инкрустирован рубинами, которые олицетворяют собой красную икру. Второй - черными бриллиантами, а третий белыми и представляет собой самую дорогую икру белуги-альбиноса. Все часы украшены 633 камнями драгоценных пород, которые имеют диаметр полтора миллиметра.

По словам представителей компании, икра является дословным переводом бренда Caviar и является воплощением богатства и щедрости в русской культуре. Стоимость Apple Watch 4, украшенных икрой, стартует с 2,5 миллиона рублей.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:53

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