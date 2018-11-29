В России украсили Apple Watch 4 тремя сортами драгоценной икры





Линейка гаджетов премиального уровня посвящена икре и представлена в трех вариантах дизайна. Один из них инкрустирован рубинами, которые олицетворяют собой красную икру. Второй - черными бриллиантами, а третий белыми и представляет собой самую дорогую икру белуги-альбиноса. Все часы украшены 633 камнями драгоценных пород, которые имеют диаметр полтора миллиметра.По словам представителей компании, икра является дословным переводом бренда Caviar и является воплощением богатства и щедрости в русской культуре. Стоимость Apple Watch 4, украшенных икрой, стартует с 2,5 миллиона рублей.