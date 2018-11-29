«Золотой» тюнинг Hyundai Solaris повеселил пользователей Сети
В Сети появились снимки южнокорейского Hyundai Solaris, получившего необычный «золотой» тюнинг, который развеселил пользователей. По всей видимости владелец авто хотел выделиться благодаря недорогой доработке.
Ряд пользователей Сети называют это транспортное средство «Цыганским Солярисом». Некоторым понравилось данное авто. Стоит напомнить, что Hyundai Solaris вошёл в ТОП-5 самых продаваемых иномарок в РФ. Авто продают от 711 тыс. руб. Транспортное средство оснащают 1.4-литровым двигателем на 1000 «лошадок». Для седана предлагается 1.6-литровый силовой агрегат на 123 «лошадки». «Золотые» транспортные средства в РФ уже не редкость. Недавно российский автолюбитель продемонстрировал версию внедорожника LADA 4x4 Bronto. Данное авто очень интересно выглядит по умолчанию. Но защитная «золотая» матовая пленка делает автомобиль еще эффектней.
«Dni24» ранее сообщали, что в прошлом месяце фургоны версии LADA Largus смогли войти в тройку лучших автомобилей на авторынке LCV.
Ряд пользователей Сети называют это транспортное средство «Цыганским Солярисом». Некоторым понравилось данное авто. Стоит напомнить, что Hyundai Solaris вошёл в ТОП-5 самых продаваемых иномарок в РФ. Авто продают от 711 тыс. руб. Транспортное средство оснащают 1.4-литровым двигателем на 1000 «лошадок». Для седана предлагается 1.6-литровый силовой агрегат на 123 «лошадки». «Золотые» транспортные средства в РФ уже не редкость. Недавно российский автолюбитель продемонстрировал версию внедорожника LADA 4x4 Bronto. Данное авто очень интересно выглядит по умолчанию. Но защитная «золотая» матовая пленка делает автомобиль еще эффектней.
«Dni24» ранее сообщали, что в прошлом месяце фургоны версии LADA Largus смогли войти в тройку лучших автомобилей на авторынке LCV.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:33