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Утяшева и Воля отказываются от любых гонораров ради Нового года с детьми

Ляйсан Утяшева и Павел Воля отказываются от любых сумм гонораров ради Нового года с семьёй и детьми. Такое железное правило действует у пары не первый год.
Утяшева и Воля отказываются от любых гонораров ради Нового года с детьми

В интервью Утяшева рассказала, как для неё важна семья и такие праздники, как Новый год. Хотя ведущая "Танцев" и резидент "Comedy Club" очень востребованы у публики и работодателей, чета никогда не ставила карьерные амбиции и заработок на первое место. Пара воспитывает 3-летнюю Софью и 5-летнего Роберта, которым часто приходится оставаться дома без родителей.

У Утяшевой плотный рабочий график, в который входят как телевизионные съёмки и всяческие мероприятия, так и гастроли с коллегами из Bolero. Тем не менее, между выступлениями в разных городах знаменитость старается прилететь в Москву, чтобы побыть с отпрысками.

Для Утяшевой очень важно верно распределять рабочую активность и семейные обязанности, ведь дети для неё всегда были и будут стоять на первом месте в жизни. От каких-то проектов ведущая без сожалений отказывается.

"К примеру, у нас с Пашей железное правило: мы Новый год отмечаем вместе с детьми дома. Хоть какие гонорары нам ни предлагали", - признаётся звезда.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:03

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