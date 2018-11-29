Утяшева и Воля отказываются от любых гонораров ради Нового года с детьми

"К примеру, у нас с Пашей железное правило: мы Новый год отмечаем вместе с детьми дома. Хоть какие гонорары нам ни предлагали", - признаётся звезда.

В интервью Утяшева рассказала, как для неё важна семья и такие праздники, как Новый год. Хотя ведущая "Танцев" и резидент "Comedy Club" очень востребованы у публики и работодателей, чета никогда не ставила карьерные амбиции и заработок на первое место. Пара воспитывает 3-летнюю Софью и 5-летнего Роберта, которым часто приходится оставаться дома без родителей.У Утяшевой плотный рабочий график, в который входят как телевизионные съёмки и всяческие мероприятия, так и гастроли с коллегами из Bolero. Тем не менее, между выступлениями в разных городах знаменитость старается прилететь в Москву, чтобы побыть с отпрысками.Для Утяшевой очень важно верно распределять рабочую активность и семейные обязанности, ведь дети для неё всегда были и будут стоять на первом месте в жизни. От каких-то проектов ведущая без сожалений отказывается.