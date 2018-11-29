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Абоненты МТС получили возможность бесплатно менять смартфоны раз в год

Сотрудник компании МТС Алексей Меркутов заявил, что абоненты компании получили возможность один раз в год бесплатно менять смартфоны. Данное предложение начнет действовать с 1 декабря.

Абоненты МТС получили возможность бесплатно менять смартфоны раз в год


Согласно условиям акционного предложения, покупатель каждый месяц платит за устройство определенную сумму и за год выплачивается половина стоимости девайса. Отмечается, что данные средства списываются со счета абонента. После этого он может обменять смартфон на новый. В зависимости от цены нового устройства, ежемесячный платеж может быть уменьшен или увеличен. После этого смартфон можно оставить себе, но тогда выплата платежей продлится еще полгода. По словам Меркутова, таким образом пользователь выплачивает за гаджет не более 80%, а оставшиеся деньги являются скидкой от оператора мобильной связи. Кроме того, покупатель может воспользоваться десятипроцентным дисконтом на общение.

Эксперты отмечают, что это не первая подобная практика на российском рынке. В сентябре Samsung объявил, что предлагает свои телефоны в лизинг, которые можно через полгода или год обменять на новый и оставить себе. В регионах данная акция оказалась очень востребованной.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:07

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