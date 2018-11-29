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В Набережных Челнах за пациентками гинекологов наблюдают из окон общежития

В Набережных Челнах местная жительница пожаловалась, что за пациентками гинекологии наблюдают из окон без штор и жалюзи. Прямо напротив клиники находится общежитие.
В Набережных Челнах за пациентками гинекологов наблюдают из окон общежития

Женщина из Набережных Челнов обратилась с жалобой в "Народный контроль", рассказав об отсутствии приватности в поликлинике №3. Как передаёт информационная система, в кабинетах гинекологов нет ни жалюзи, ни занавесок. Для лучшего освещения кресла для осмотра повернули к окнам, и любой прохожий может без труда увидеть раздетых пациенток.

Ситуацию усугубляет тот факт, что прямо напротив поликлиники стоит многоэтажное общежитие. Жильцы могут наблюдать за клиентками гинекологов из собственных окон.

"По пояс оголённые женщины вынуждены лежать лицом (и не только) к общежитию", - возмущается челнинка.

Заявление пациентки перенаправили в Минздрав РТ. Женщина дожидается ответа от ведомства.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:00

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