В Набережных Челнах за пациентками гинекологов наблюдают из окон общежития

"По пояс оголённые женщины вынуждены лежать лицом (и не только) к общежитию", - возмущается челнинка.





Женщина из Набережных Челнов обратилась с жалобой в "Народный контроль", рассказав об отсутствии приватности в поликлинике №3. Как передаёт информационная система, в кабинетах гинекологов нет ни жалюзи, ни занавесок. Для лучшего освещения кресла для осмотра повернули к окнам, и любой прохожий может без труда увидеть раздетых пациенток.Ситуацию усугубляет тот факт, что прямо напротив поликлиники стоит многоэтажное общежитие. Жильцы могут наблюдать за клиентками гинекологов из собственных окон.Заявление пациентки перенаправили в Минздрав РТ. Женщина дожидается ответа от ведомства.