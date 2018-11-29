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На концерте Насти Каменских в Харькове неизвестные распылили слезоточивый газ

Во время выступления знаменитой украинской певицы Насти Каменских в одном из торговых центров города Харьков, неизвестные распылили слезоточивый газ. Однако артистка не растерялась и продолжала свое выступление, чтобы не создавать среди зрителей панику.
На концерте Насти Каменских в Харькове неизвестные распылили слезоточивый газ
Настя Каменских выступала перед публикой, пришедшей на ее концерт, который состоялся в здании харьковского торгового центра. Очевидцы до сих пор не без удивления обсуждают данное неприятное происшествие. Дело в том, что на расстоянии 20 метров от цены, где пела Каменских, кто-то из толпы намеренно распылил слезоточивый газ. Зрители стали разбегаться в разные стороны в поисках свежего воздуха. Позднее певица призналась, что также ощущала сильную резь в глазах, но не остановила выступление, чтобы хоть как-то успокоить людей. Через какое-то время на место прибыли сотрудники полиции. Ведется следствие и поиск злоумышленников.
На концерте Насти Каменских в Харькове неизвестные распылили слезоточивый газ

Примечательно, что неприятные инциденты происходят довольно часто на концертах артистов. Например, на концерте американской певицы Леди Гаги одна из фанаток получила сильный удар в лицо, в результате девушке разбили нос. Артистка тут же вызвала для поклонницы бригаду скорой помощи, а позднее пригласила ее в свою гримерную.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:00

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