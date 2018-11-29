На концерте Насти Каменских в Харькове неизвестные распылили слезоточивый газ

Настя Каменских выступала перед публикой, пришедшей на ее концерт, который состоялся в здании харьковского торгового центра. Очевидцы до сих пор не без удивления обсуждают данное неприятное происшествие. Дело в том, что на расстоянии 20 метров от цены, где пела Каменских, кто-то из толпы намеренно распылил слезоточивый газ. Зрители стали разбегаться в разные стороны в поисках свежего воздуха. Позднее певица призналась, что также ощущала сильную резь в глазах, но не остановила выступление, чтобы хоть как-то успокоить людей. Через какое-то время на место прибыли сотрудники полиции. Ведется следствие и поиск злоумышленников.