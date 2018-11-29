В полиции установили источник звонков об угрозах взрывов в ТЦ Москвы





По словам собеседника, звонившие руководствовались хулиганскими соображениями из-за конфликта с украинскими кораблями в Керченском проливе на минувших выходных. На данный момент личности подозреваемых устанавливаются. Их поиском заняты правоохранители.Сигнал о минированиях торговых центров поступили в полицию в среду, 28 ноября, около 12:00. Звонившие угрожали подорвали 15 крупных ТЦ (Мегаполис, Атриум, Капитолий и другие), Из них были эвакуированы тысячи человек, но никаких опасных устройств на их территории обнаружено не было. Потери бизнеса оценены в миллионы рублей.