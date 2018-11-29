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В полиции установили источник звонков об угрозах взрывов в ТЦ Москвы

Источник в полиции сообщил, что правоохранители установили источник вчерашних звонков об угрозах взрывов в ТЦ Москвы. Все звонки были совершены с территории Украины.

В полиции установили источник звонков об угрозах взрывов в ТЦ Москвы


По словам собеседника, звонившие руководствовались хулиганскими соображениями из-за конфликта с украинскими кораблями в Керченском проливе на минувших выходных. На данный момент личности подозреваемых устанавливаются. Их поиском заняты правоохранители.

Сигнал о минированиях торговых центров поступили в полицию в среду, 28 ноября, около 12:00. Звонившие угрожали подорвали 15 крупных ТЦ (Мегаполис, Атриум, Капитолий и другие), Из них были эвакуированы тысячи человек, но никаких опасных устройств на их территории обнаружено не было. Потери бизнеса оценены в миллионы рублей.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:45

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