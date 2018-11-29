В парках Москвы теперь можно отправить письмо Деду Морозу





Чтобы Дед Мороз смог внимательно прочитать все обращения как самых маленьких, так и взрослых жителей России, установленные почтовые ящики простоят с 29 ноября по 11 декабря. Благодаря этому главный символ Нового года и его внучка Снегурочка, смогут выполнить все пожелания обратившихся. Специальная служба доставки привезет им все послания в резиденцию в Великом Устюге.Чтобы отправить Деду Морозу послание нужно взять обычный конверт. Написать, кому нужно доставить (Дедушке Морозу), и не забыть заполнить точный обратный адрес с индексом. Запечатанный конверт с письмом нужно бросить в почтовый ящик «Почта Деда Мороза». Найти их можно возле входов в парки или другие места, где бывает много людей. Представители Мосгорпарка пообещали обязательно снять на видео передачу волшебнику всех собранных в Москве писем.