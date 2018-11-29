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В парках Москвы теперь можно отправить письмо Деду Морозу

Все желающие связаться с Дедом Морозом теперь получили такую возможность вместе с началом работы специальной почты. В самых удобных местах парков Москвы установили почтовые ящики, которые проработают ограниченное время.

В парках Москвы теперь можно отправить письмо Деду Морозу


Чтобы Дед Мороз смог внимательно прочитать все обращения как самых маленьких, так и взрослых жителей России, установленные почтовые ящики простоят с 29 ноября по 11 декабря. Благодаря этому главный символ Нового года и его внучка Снегурочка, смогут выполнить все пожелания обратившихся. Специальная служба доставки привезет им все послания в резиденцию в Великом Устюге.

Чтобы отправить Деду Морозу послание нужно взять обычный конверт. Написать, кому нужно доставить (Дедушке Морозу), и не забыть заполнить точный обратный адрес с индексом. Запечатанный конверт с письмом нужно бросить в почтовый ящик «Почта Деда Мороза». Найти их можно возле входов в парки или другие места, где бывает много людей. Представители Мосгорпарка пообещали обязательно снять на видео передачу волшебнику всех собранных в Москве писем.



 
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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:13

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