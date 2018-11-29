Водители получили возможность не использовать знак «Шипы»





Полная версия документа уже опубликована на официальном портале правительства России. Согласно ему, водители больше не обязаны устанавливать соответствующий знак в случае использования шипованной резины на колесах. По словам автора документа, знак больше не актуален, поскольку в современных реалиях динамические характеристики машины больше определены другими факторами. Установка «Шипы» не предоставляет всем участникам движения с высокой точностью определить траекторию и особенности движения другого автомобиля.Отметим, что до этого транспортные средства с шипованной колесной резиной запрещались использоваться без знака «Шипы» в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации на дороге.Кроме того, членами правительства были изменены действия водителя на месте ДТП и уточнено понятие автомобильного знака «Инвалид».