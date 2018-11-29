Водители получили возможность не использовать знак «Шипы»
В связи с решением российского правительства, водители получили возможность не использовать знак «Шипы» на автомобилях. Данное постановление подписал глава Кабмина Дмитрий Медведев.
Полная версия документа уже опубликована на официальном портале правительства России. Согласно ему, водители больше не обязаны устанавливать соответствующий знак в случае использования шипованной резины на колесах. По словам автора документа, знак больше не актуален, поскольку в современных реалиях динамические характеристики машины больше определены другими факторами. Установка «Шипы» не предоставляет всем участникам движения с высокой точностью определить траекторию и особенности движения другого автомобиля.
Отметим, что до этого транспортные средства с шипованной колесной резиной запрещались использоваться без знака «Шипы» в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации на дороге.
Кроме того, членами правительства были изменены действия водителя на месте ДТП и уточнено понятие автомобильного знака «Инвалид».
Полная версия документа уже опубликована на официальном портале правительства России. Согласно ему, водители больше не обязаны устанавливать соответствующий знак в случае использования шипованной резины на колесах. По словам автора документа, знак больше не актуален, поскольку в современных реалиях динамические характеристики машины больше определены другими факторами. Установка «Шипы» не предоставляет всем участникам движения с высокой точностью определить траекторию и особенности движения другого автомобиля.
Отметим, что до этого транспортные средства с шипованной колесной резиной запрещались использоваться без знака «Шипы» в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации на дороге.
Кроме того, членами правительства были изменены действия водителя на месте ДТП и уточнено понятие автомобильного знака «Инвалид».
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:31