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Саша Черно подарила своему будущему супругу Иосифу Оганесяну попугая

Будущие молодожены «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян решили попробовать себя в роли родителей, ведь в их семье появился новые член – попугай Чип.

Оганесян рассказала, что птичку ему подарила Саша и у него теперь есть о ком заботиться, и с кем поговорить.

Саша Черно подарила своему будущему супругу Иосифу Оганесяну попугая

Иосиф поблагодарил любимую за такой подарок и отметил, что его счастье безмерно. Александра также указала, что теперь в их семье царит гармония и ей это больше нравится, чем ссоры и склоки.

Оганесян подтвердил, что в их отношениях наступила гармония, и Саша даже начала следить за собой, чтобы, во что бы то ни стало скинуть пару килограммов перед свадьбой.

Саша Черно подарила своему будущему супругу Иосифу Оганесяну попугая

Напомним, что бракосочетание Оганесяна и Черно намечено на 22 декабря, и всего несколько недель назад между будущими женихом и невестой возникли серьезные разногласия, когда Саша заявила, что боится рожать ребенка от Оганесяна.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:40

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