Саша Черно подарила своему будущему супругу Иосифу Оганесяну попугая

Оганесян рассказала, что птичку ему подарила Саша и у него теперь есть о ком заботиться, и с кем поговорить.Иосиф поблагодарил любимую за такой подарок и отметил, что его счастье безмерно. Александра также указала, что теперь в их семье царит гармония и ей это больше нравится, чем ссоры и склоки.Оганесян подтвердил, что в их отношениях наступила гармония, и Саша даже начала следить за собой, чтобы, во что бы то ни стало скинуть пару килограммов перед свадьбой.Напомним, что бракосочетание Оганесяна и Черно намечено на 22 декабря, и всего несколько недель назад между будущими женихом и невестой возникли серьезные разногласия, когда Саша заявила, что боится рожать ребенка от Оганесяна.