Саша Черно подарила своему будущему супругу Иосифу Оганесяну попугая
Будущие молодожены «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян решили попробовать себя в роли родителей, ведь в их семье появился новые член – попугай Чип.
Оганесян рассказала, что птичку ему подарила Саша и у него теперь есть о ком заботиться, и с кем поговорить.
Иосиф поблагодарил любимую за такой подарок и отметил, что его счастье безмерно. Александра также указала, что теперь в их семье царит гармония и ей это больше нравится, чем ссоры и склоки.
Оганесян подтвердил, что в их отношениях наступила гармония, и Саша даже начала следить за собой, чтобы, во что бы то ни стало скинуть пару килограммов перед свадьбой.
Напомним, что бракосочетание Оганесяна и Черно намечено на 22 декабря, и всего несколько недель назад между будущими женихом и невестой возникли серьезные разногласия, когда Саша заявила, что боится рожать ребенка от Оганесяна.
Оганесян рассказала, что птичку ему подарила Саша и у него теперь есть о ком заботиться, и с кем поговорить.
Иосиф поблагодарил любимую за такой подарок и отметил, что его счастье безмерно. Александра также указала, что теперь в их семье царит гармония и ей это больше нравится, чем ссоры и склоки.
Оганесян подтвердил, что в их отношениях наступила гармония, и Саша даже начала следить за собой, чтобы, во что бы то ни стало скинуть пару килограммов перед свадьбой.
Напомним, что бракосочетание Оганесяна и Черно намечено на 22 декабря, и всего несколько недель назад между будущими женихом и невестой возникли серьезные разногласия, когда Саша заявила, что боится рожать ребенка от Оганесяна.