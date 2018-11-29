Кэти Холмс выходит замуж через шесть лет после развода с Томом Крузом
Кэти Холмс, являющаяся американской киноактрисой, выходит замуж за актера Джейми Фокса. О скорой свадьбе экс-жены Тома Круза сообщил инсайдер.
Влюбленная пара долго не решалась рассказать о своих отношениях, однако сейчас к этому готова. Актриса хочет сыграть свадьбу в Париже, которая запланирована на 2019 год. По словам инсайдера, артисты начали встречаться еще в 2013 году. 50-летний Джейми Фокс и 39-летняя Кэти Холмс уже живут вместе в пентхаусе, который находится в Нью-Йорке. Стоимость роскошного жилья достигает более 56 000 000 долларов.
На днях издание сообщало, что в квартире помощницы юмориста Евгения Петросяна нашли детскую комнату, в которой находятся две кроватки.
Влюбленная пара долго не решалась рассказать о своих отношениях, однако сейчас к этому готова. Актриса хочет сыграть свадьбу в Париже, которая запланирована на 2019 год. По словам инсайдера, артисты начали встречаться еще в 2013 году. 50-летний Джейми Фокс и 39-летняя Кэти Холмс уже живут вместе в пентхаусе, который находится в Нью-Йорке. Стоимость роскошного жилья достигает более 56 000 000 долларов.
На днях издание сообщало, что в квартире помощницы юмориста Евгения Петросяна нашли детскую комнату, в которой находятся две кроватки.