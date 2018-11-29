Ученые услышали на дне Мирового океана таинственный шум





Согласно предоставленным результатам наблюдений за приборами, подводное эхо слышали на протяжении 20 минут. Местом его происхождения ученые называют участок в 24 км от острова Майотта Коморского архипелага. Шум от указанной точки по дну Мирового океана достиг африканского, новозеландского и южноамериканского побережий. Как рассказал сотрудник Колумбийского университета Горан Экстрем, ранее ему не приходилось встречаться с чем-то подобным.Специалист по аномальным землетрясениям уточнил, что вибрации, зафиксированные приборами, имели неизменную постоянную частоту. Как правило, это свойственного крупным землетрясения, но в последнее время информации о таковых не поступало. В связи с этим ученые университета проверяют предположение о характере образовавшегося гула. Предполагается, что он мог стать результатом извержения подводного вулкана или движения тектонических плит на дне.