Ученые услышали на дне Мирового океана таинственный шум
Ученые заявили о фиксировании сейсмологическими приборами непонятного шума на дне Мирового океана. Американские специалисты заявили о необходимости тщательного изучения источника гула, передает информагентство National Geographic.
Согласно предоставленным результатам наблюдений за приборами, подводное эхо слышали на протяжении 20 минут. Местом его происхождения ученые называют участок в 24 км от острова Майотта Коморского архипелага. Шум от указанной точки по дну Мирового океана достиг африканского, новозеландского и южноамериканского побережий. Как рассказал сотрудник Колумбийского университета Горан Экстрем, ранее ему не приходилось встречаться с чем-то подобным.
Специалист по аномальным землетрясениям уточнил, что вибрации, зафиксированные приборами, имели неизменную постоянную частоту. Как правило, это свойственного крупным землетрясения, но в последнее время информации о таковых не поступало. В связи с этим ученые университета проверяют предположение о характере образовавшегося гула. Предполагается, что он мог стать результатом извержения подводного вулкана или движения тектонических плит на дне.
Согласно предоставленным результатам наблюдений за приборами, подводное эхо слышали на протяжении 20 минут. Местом его происхождения ученые называют участок в 24 км от острова Майотта Коморского архипелага. Шум от указанной точки по дну Мирового океана достиг африканского, новозеландского и южноамериканского побережий. Как рассказал сотрудник Колумбийского университета Горан Экстрем, ранее ему не приходилось встречаться с чем-то подобным.
Специалист по аномальным землетрясениям уточнил, что вибрации, зафиксированные приборами, имели неизменную постоянную частоту. Как правило, это свойственного крупным землетрясения, но в последнее время информации о таковых не поступало. В связи с этим ученые университета проверяют предположение о характере образовавшегося гула. Предполагается, что он мог стать результатом извержения подводного вулкана или движения тектонических плит на дне.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:24