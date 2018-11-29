В школе-студии Олега Табакова скончалась 47-летняя сотрудница





Предварительно смерть Татьяны Викторовны наступила по причине остановки сердца. Полиция проводит тщательную проверку происшествия. Что касается времени и даты мероприятия похорон, то они пока не известны.Все ученики театральной школы соболезнуют родственникам умершей и ее друзьям. Многие отзываются о ней, как о добром человеке, который всегда придет на помощь.