В школе-студии Олега Табакова скончалась 47-летняя сотрудница
Стало известно, что сегодня скончалась 47-летняя сотрудница школы-студии МХАТ Олега Табакова Татьяна Викторовна. Тело обнаружили в одной из комнат, где в перерывах отдыхали воспитатели учебного заведения.
Предварительно смерть Татьяны Викторовны наступила по причине остановки сердца. Полиция проводит тщательную проверку происшествия. Что касается времени и даты мероприятия похорон, то они пока не известны.
Все ученики театральной школы соболезнуют родственникам умершей и ее друзьям. Многие отзываются о ней, как о добром человеке, который всегда придет на помощь.
Предварительно смерть Татьяны Викторовны наступила по причине остановки сердца. Полиция проводит тщательную проверку происшествия. Что касается времени и даты мероприятия похорон, то они пока не известны.
Все ученики театральной школы соболезнуют родственникам умершей и ее друзьям. Многие отзываются о ней, как о добром человеке, который всегда придет на помощь.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:30