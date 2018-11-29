В России создали защищенный чип для интернета вещей
В России исследователи создали защищенный специальный чип, предназначенный для современного интернета вещей. Он сделан российским холдингом "Росэлектроника". Благодаря данному чипу обеспечивается устойчивая цифровая связь до 30 км.
В РФ раньше ничего подобного не разрабатывали. Официальные представители Ростеха отмечают, что чип представляет собой микросхему с размерами 5х5 мм. Ею обеспечивается прием/передача цифровой информации в диапазоне частот 100 Мгц - 2.5 Ггц. По словам специалистов, речь идёт об оптимальном диапазоне частот, необходимом для современного интернета вещей. В наличии уже есть опытная партия таких российских чипов. Их тестируют в различных условиях. Данные микрочипы станут применять для "умной" современной бытовой электроники, сельского хозяйства, транспортной сферы, технологий связи. Эксперты подсчитали, что для российского рынка устройств, которые связаны с интернетом вещей, потребуется в год примерно один миллион таких чипов.
Накануне «Dni24» сообщали, что бюджетная версия смартфона Blu Vivo XL4 была наделена ёмкой аккумуляторной батареей. При небольшой нагрузке данное устройство может проработать около двух суток.
В РФ раньше ничего подобного не разрабатывали. Официальные представители Ростеха отмечают, что чип представляет собой микросхему с размерами 5х5 мм. Ею обеспечивается прием/передача цифровой информации в диапазоне частот 100 Мгц - 2.5 Ггц. По словам специалистов, речь идёт об оптимальном диапазоне частот, необходимом для современного интернета вещей. В наличии уже есть опытная партия таких российских чипов. Их тестируют в различных условиях. Данные микрочипы станут применять для "умной" современной бытовой электроники, сельского хозяйства, транспортной сферы, технологий связи. Эксперты подсчитали, что для российского рынка устройств, которые связаны с интернетом вещей, потребуется в год примерно один миллион таких чипов.
Накануне «Dni24» сообщали, что бюджетная версия смартфона Blu Vivo XL4 была наделена ёмкой аккумуляторной батареей. При небольшой нагрузке данное устройство может проработать около двух суток.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:31