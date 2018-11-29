Алена Рапунцель показала, как снималась обнаженной для журнала «Дом-2»
Беременная участница реалити-шоу Дом-2 Алена Рапунцель опубликовала снимки с интересной фотосессии для декабрьского номера журнала телепроекта, где девушка позирует обнаженной.
Алена призналась, что подобная практика для нее в новинку и потому редакторы журнала опубликовали на страницах своего интернет-издания бэкстэйдж.
Но как оказалось, Алене нечего было бояться, так как она оказалась в руках профессионалов и абсолютно не волновалась, ведь снималась она практически обнаженной, но «вроде и нигде ничего не видно».
Сама Рапунцель-младшая считает, что фигура любой беременной девушки или женщины «самая красивая фигура» и приглашает поклонников телестройки приобрести декабрьский номер журнала.
Съемочная команда отметила, что беременной участнице проекта было непросто, но ее волнение тут же улеглось когда оказалась в руках профессионала - визажиста и весьма талантливого мастера фотографий, который работает со звездами - Олега Зотова.
Алена призналась, что подобная практика для нее в новинку и потому редакторы журнала опубликовали на страницах своего интернет-издания бэкстэйдж.
Но как оказалось, Алене нечего было бояться, так как она оказалась в руках профессионалов и абсолютно не волновалась, ведь снималась она практически обнаженной, но «вроде и нигде ничего не видно».
Сама Рапунцель-младшая считает, что фигура любой беременной девушки или женщины «самая красивая фигура» и приглашает поклонников телестройки приобрести декабрьский номер журнала.
Съемочная команда отметила, что беременной участнице проекта было непросто, но ее волнение тут же улеглось когда оказалась в руках профессионала - визажиста и весьма талантливого мастера фотографий, который работает со звездами - Олега Зотова.