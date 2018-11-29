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Мама Ольги Бузовой рассказала об отношениях с бывшим мужем после развода

Родительница телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой – Ирина Александровна призналась, что у нее с бывшим мужем «добрые родственные отношения».

Не секрет, что для Бузовой ничего важнее семьи нет и именно поэтому у нее очень хорошие отношения с мамой и отцом, несмотря даже на то, что родители давным-давно в разводе. А на днях мама Ольги пообщалась с репортерами, которым заявила, что до сих пор находится под впечатлением от выступления своей дочери в «Crocus City Hall».

Мама Ольги Бузовой рассказала об отношениях с бывшим мужем после развода

По словам Ирины Александровны, в новом шоу ее старшей дочери был такой момент, когда она в прямом смысле слова испугалась за жизнь Оли.

«Я чуть не умерла со страха, когда Ольга была на трапеции без страховки на высоте 5 метров и пела песню «Атомы»» - заявила мама Бузовой.

Также родительница новоиспеченной певицы решила рассказать журналистам о взаимоотношениях с отцом Оли, с которым они, хоть и не живут вместе, но все-таки ходят рука об руку на концерты дочери, чтобы поддерживать свою «кровинку» в такие ответственные для нее моменты.

Как выяснилось, папа Бузовой является самым верным поклонником ее творчества.

Мама Ольги Бузовой рассказала об отношениях с бывшим мужем после развода

«Мы прожили в браке почти 20 лет. Дочки уже жили самостоятельно, когда мы развелись» - рассказала Ирина Александровна.

Оказывается, что на данный момент отец Ольги работает в ее компании инженером. Ирина Александровна не держит обид на бывшего супруга и до сих пор считает его очень добрым и умным мужчиной, который, к тому же, может похвастаться длинными ногами.

«Когда я ходила беременной двумя девочками, то просила Вселенную, чтобы она дала моим дочерям прямые красивые ноги, как у Игоря. И посмотрите на девочек – красавицы!» - вспомнила мама Бузовой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:20

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