В Москве на Лубянской площади установят 30-метровую елку





Как рассказала Елена Зайцева, представитель подрядчика, несущего ответственность за внешний вид Москвы в предновогодний период, уже к середине декабря на Лубянской площади завершится монтаж основной конструкции для гигантской елки. Только это лишь вершина айсберга, так как на этом участке планируется проведение комплексной работы и рядом, в пешеходных зонах и на бульварах, разместятся еще 7 елок, поменьше.Дополнительно украшать окрестности Лубянской площади будут небольшие домики со сказочными зверьками и прочие украшения. Ориентировочной датой завершения работы сотрудников компании над этим проектом Елена Зайцева называет 13 декабря. Таким образом, жителей столицы ожидает незабываемое зрелище и гарантированное праздничное настроение.