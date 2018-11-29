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В Москве на Лубянской площади установят 30-метровую елку

Чем ближе к окончанию 2018 года, тем больше Россия начинается преображаться. В Москве запускаются запланированные работы по украшению столицы к Новому году. На Лубянской площади ожидается начало установки 30-метровой елки.

В Москве на Лубянской площади установят 30-метровую елку


Как рассказала Елена Зайцева, представитель подрядчика, несущего ответственность за внешний вид Москвы в предновогодний период, уже к середине декабря на Лубянской площади завершится монтаж основной конструкции для гигантской елки. Только это лишь вершина айсберга, так как на этом участке планируется проведение комплексной работы и рядом, в пешеходных зонах и на бульварах, разместятся еще 7 елок, поменьше.

Дополнительно украшать окрестности Лубянской площади будут небольшие домики со сказочными зверьками и прочие украшения. Ориентировочной датой завершения работы сотрудников компании над этим проектом Елена Зайцева называет 13 декабря. Таким образом, жителей столицы ожидает незабываемое зрелище и гарантированное праздничное настроение.



 
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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:40

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