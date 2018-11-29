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Певица из Тюмени Жанна Прохорихина прославила Владимира Путина в своей песне

Певица из Тюмени Жанна Прохорихина в одной из социальных сетей опубликовала видеоклип на песню «За Путина». Текст песни весьма лаконично и лояльно описывает ее положительное отношение к деятельности нынешнего президента Российской Федерации.
Певица из Тюмени Жанна Прохорихина прославила Владимира Путина в своей песне

Жанна Прохорихина является автором всего текста. В песне можно услышать строчки о том, что Путин один из самых сильных президентов во всем мире. А если его не будет, то в стране воцарится полнейший хаос и даже начнется война. Также новоиспеченная певица рекомендует не лезть в личную жизнь президента, мол, куда и как он летает. В комментариях девушка отметила, что такое отношение к своей стране у нее с детства, так как она дочь военного. А в семье военных патриотизм присутствует практически на генетическом уровне.

Певица Жанна Прохорихина в своей песне не обошла и представителей шоу-бизнеса. По ее мнению, цензура должна быть обязательно, и в России могут запретить какого-то артиста только за дело, а не просто так. Певец или актер не может унижать свою страну и ее правительство, а в случае несогласия, такой деятель искусства может переехать жить за океан в Америку и там реализовывать себя, как ему угодно.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:00

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