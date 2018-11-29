Светлана Бондарчук нежно поздравила сына с днем рождения в Instagram
Светлана Бондарчук оставила поздравительный пост в соцсети Instagram своему сыну Сергею Бондарчуку, которому сегодня исполнилось 27 лет. Модель решила поздравить наследника с днем рождения при помощи архивного черно-белого снимка.
Пост за шесть часов собрал свыше 12 тысяч отметок «Мне нравится» и более 150 комментариев. Фолловеры поздравили сына Светланы Бондарчук с именинами. Они отметили, что дочь Сергея Бондарчука – Маргарита, очень похожа на отца. Стоит напомнить, что актер женат на Тате Мамиашвили. Пара воспитывает двух дочерей - 6-летнюю Маргариту и 4-летнюю Веру.
Накануне «Дни 24» сообщал, что Светлана Бондарчук в Сети заинтриговала поклонников, выложив снимок с бывшим мужем Дарьи Мороз.
Пост за шесть часов собрал свыше 12 тысяч отметок «Мне нравится» и более 150 комментариев. Фолловеры поздравили сына Светланы Бондарчук с именинами. Они отметили, что дочь Сергея Бондарчука – Маргарита, очень похожа на отца. Стоит напомнить, что актер женат на Тате Мамиашвили. Пара воспитывает двух дочерей - 6-летнюю Маргариту и 4-летнюю Веру.
Накануне «Дни 24» сообщал, что Светлана Бондарчук в Сети заинтриговала поклонников, выложив снимок с бывшим мужем Дарьи Мороз.