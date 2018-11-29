Мать Филиппа Газманова трогательно поздравила его с 21-летием

"Ты для меня не просто единственный сын, а образец порядочного человека! С днём рождения тебя, пускай жизнь всегда будет полна милости фортуны, света и любви!" - пишет Марина Муравьёва-Газманова.

На странице Марины Газмановой появился поздравительный пост с фотографиями взрослого пасынка известного российского певца. 29 ноября отпрыску звёздной четы исполнился 21 год. Олег Газманов присоединился к поздравлениям и пожелал Филиппу успехов в бизнесе и спорте.Артист посоветовал имениннику всегда ставить перед собой самые высокие цели и получать от жизни удовольствие. Мать же назвала наследника сильным, умным и ответственным воплощением настоящего мужчины.Напомним, что от второй жены у артиста родилась дочь Марианна, а сына от предыдущего брака избранницы певец усыновил. С экс-супругой Ириной Газмановой исполнитель имел старшего ребёнка - Родиона, получившего большую известность. Наследник Муравьёвой занимается модельным бизнесом и увлекается спортом.