Мамаев и Кокорин могут встретить Новый год в Бутырской тюрьме
Следователи УМВД Москвы сообщили о подготовке ходатайства с требованием о продлении заключения для Павла Мамаева и Александра Кокорина. В случае решения суда в пользу обвинения, футболисты могут встретить Новый год в Бутырской тюрьме.
Тем временем следственные мероприятия в отношении спортсменов продолжаются, а на повестке дня стоит проведение ряд важных экспертиз. В свою очередь следователи ГУ МВД Москвы утверждают о широких связях Кокорина и Мамаева в госорганах, что может в конечном счете сказаться на выносимом вердикте. Спортсмены владеют солидными сбережениями, позволяющими им покинуть страну при первой же возможности, чтобы скрыться от правосудия.
Не меньше правоохранители беспокоятся о свидетелях и их близких, на которых может оказываться давление с требования отказаться от своих показаний. Потому следствие заинтересовано в дальнейшем заключении Мамаева и Кокорина. В случае согласия Тверского суда продлить пребывание футболистов в тюрьме, они пробудут в "Бутырке" до начала февраля.
Тем временем следственные мероприятия в отношении спортсменов продолжаются, а на повестке дня стоит проведение ряд важных экспертиз. В свою очередь следователи ГУ МВД Москвы утверждают о широких связях Кокорина и Мамаева в госорганах, что может в конечном счете сказаться на выносимом вердикте. Спортсмены владеют солидными сбережениями, позволяющими им покинуть страну при первой же возможности, чтобы скрыться от правосудия.
Не меньше правоохранители беспокоятся о свидетелях и их близких, на которых может оказываться давление с требования отказаться от своих показаний. Потому следствие заинтересовано в дальнейшем заключении Мамаева и Кокорина. В случае согласия Тверского суда продлить пребывание футболистов в тюрьме, они пробудут в "Бутырке" до начала февраля.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:43