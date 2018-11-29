Мамаев и Кокорин могут встретить Новый год в Бутырской тюрьме





Тем временем следственные мероприятия в отношении спортсменов продолжаются, а на повестке дня стоит проведение ряд важных экспертиз. В свою очередь следователи ГУ МВД Москвы утверждают о широких связях Кокорина и Мамаева в госорганах, что может в конечном счете сказаться на выносимом вердикте. Спортсмены владеют солидными сбережениями, позволяющими им покинуть страну при первой же возможности, чтобы скрыться от правосудия.Не меньше правоохранители беспокоятся о свидетелях и их близких, на которых может оказываться давление с требования отказаться от своих показаний. Потому следствие заинтересовано в дальнейшем заключении Мамаева и Кокорина. В случае согласия Тверского суда продлить пребывание футболистов в тюрьме, они пробудут в "Бутырке" до начала февраля.