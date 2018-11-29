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Мамаев и Кокорин могут встретить Новый год в Бутырской тюрьме

Следователи УМВД Москвы сообщили о подготовке ходатайства с требованием о продлении заключения для Павла Мамаева и Александра Кокорина. В случае решения суда в пользу обвинения, футболисты могут встретить Новый год в Бутырской тюрьме.

Мамаев и Кокорин могут встретить Новый год в Бутырской тюрьме


Тем временем следственные мероприятия в отношении спортсменов продолжаются, а на повестке дня стоит проведение ряд важных экспертиз. В свою очередь следователи ГУ МВД Москвы утверждают о широких связях Кокорина и Мамаева в госорганах, что может в конечном счете сказаться на выносимом вердикте. Спортсмены владеют солидными сбережениями, позволяющими им покинуть страну при первой же возможности, чтобы скрыться от правосудия.

Не меньше правоохранители беспокоятся о свидетелях и их близких, на которых может оказываться давление с требования отказаться от своих показаний. Потому следствие заинтересовано в дальнейшем заключении Мамаева и Кокорина. В случае согласия Тверского суда продлить пребывание футболистов в тюрьме, они пробудут в "Бутырке" до начала февраля.



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:43

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