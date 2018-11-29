Евгений Плющенко и Яна Рудковская наняли для сына Александра логопеда

Яна Рудковская и Евгений Плющенко уже с малых лет пытаются развивать своего ребенка в разных областях. Что касается фигурного катания, то Александр уже делает большие успехи. В свои 5 лет он стал профессиональной моделью. Его приглашают на съемки для известных брендов в рамках рекламных компаний. А как обстоят дела с образованием наследника звездной четы, до недавнего времени оставалось неизвестно. После того, как в аккаунте Александра появился новый пост, где он занимается с преподавателем произношением слов и звуков, стало понятно, что родители наняли для него профессионального логопеда. Судя по ролику, ребенку очень интересно, ведь процесс проходит в форме игры.Читатели блога маленького фигуриста отметили, что в столь юном возрасте его произношение достаточно четкое. Однако не все подписчики поддерживают его родителей в желании слишком быстро развивать своего сына. Многие уверены, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко забирают у ребенка детство.