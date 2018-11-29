Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина дали первое совместное интервью

Эфир передачи назначен на 2 декабря, но Бари Алибасов не сдержался, показав на своей страничке короткий ролик с отрывками. Показанное артистом видео содержит отрывки со дня его бракосочетания с Федосеевой-Шукшиной и первых дней законной совместной жизни. Комментатор в ходе ролика сообщает о том, что композитор и его избранница принимали решение о свадьбе втайне от всех, в результате шокировав широкую публику.В шутку или всерьез, но Бари Алибасов в видео интересуется у Федосеевой-Шукшиной, хочет ли она завести совместных детей. Поклонники артиста положительно приняли, опубликованное видео, пожелав прекрасной совместной жизни. Напомним, что бракосочетание знаменитостей стало главной темой выпуска «Пусть говорят» Малахова, где Ольга Шукшина выразила свое несогласие с этим союзом. В дальнейшем последняя требует закрытия шоу, в негативном свете показывающем жизнь знаменитостей.