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Новая флагманская однокристальная система Qualcomm не будет иметь название Snapdragon 8150

Для новой флагманской однокристальной системы Qualcomm уже не приписывают имя - Snapdragon 8150. Неизвестно каким коммерческим названием наградили её разработчики.

Новая флагманская однокристальная система Qualcomm не будет иметь название Snapdragon 8150


Вследствие того, что новая SoC предложит встроенную версию модема 5G, производители захотят данную особенность подчеркнуть непосредственно в названии. В данном случае подходящим вариантом станет - Snapdragon 855. Возможно, для того, чтобы привлечь внимание, выберут абсолютно другое обозначение, к примеру, Snapdragon 5000. Несмотря на то, какое будет подобрано название, Qualcomm представит новинку в период 4-6 декабря в рамках Snapdragon Technology Summit. В данный период времени также анонсируют смартфоны на основе новой SoC, а также ноутбуки, которые имеют новые модемы Qualcomm 5G.

«Dni24» ранее сообщали, что компания Vivo планирует представить новый смартфон версии Vivo NEX S2, обладающий двумя дисплеями.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:28

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