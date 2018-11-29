Пользователи раскритиковали Волочкову за неухоженного кота

Кот породы британская шиншилла впервые в семье у Анастасии появился сравнительно давно, так как она всегда хотела иметь пушистого питомца с зелеными глазами. В результате мечта Волочковой осуществилась и неизвестный поклонник оплатил ей покупку котенка, которого она выбрала себе сама. Накануне балерина показала в Instagram, как выглядит же повзрослевший кот, появившийся на свет от сестры своего первого питомца.Очень пушистый белый кот Лакки – гордость и любовь своей хозяйки. Специально для него Волочкова заказала строительство 3-этажного домика по дизайнерскому чертежу, кормит его только дорогим кошачьим питанием и витаминами, и регулярно балует новыми игрушками. В свою очередь пользователи Анастасии выразили негодование в связи с неопрятным видом Лакки, посчитав его немытым и лохматым. Волочковой посоветовали тщательней ухаживать за питомцем и, как минимум, причесывать его.