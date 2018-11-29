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Екатерина Стриженова посетила премию «Super мамы года» в желтом длинном платье

В честь Дня матери многие знаменитости присутствовали на вручении премии «Super мамы года». Екатерина Стриженова пришла на мероприятие в желтом длинном платье.

Екатерина Стриженова посетила премию «Super мамы года» в желтом длинном платье


Ведущая в своем аккаунте Instagram обнародовала публикацию, на которой запечатлено, как ей во время награждения вручили корону. Однако, в какой именно номинации знаменитость получила приз не известно, так как она это не уточнила. Фото в течение девятнадцати часов собрало свыше 23 тысяч одобрительных лайков и 620 комментариев. Подписчики поздравили свою любимицу, отметив, что она замечательная мама.

На днях интернет-издание сообщало, что Тина Канделаки подарила своему наследнику Леонтию квартиру за 100 000 000 руб.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:24

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