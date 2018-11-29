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Максим Галкин успокоил плачущего мальчика в эфире передачи «Лучше всех!»

Знаменитый российский комик и телеведущий Максим Галкин во время съемок очередного выпуска телепередачи «Лучше всех!», на глазах у публики успокоил мальчика, который в слезах вышел к нему на сцену. Своим успехом артист поделился в своем блоге Instagram.
Максим Галкин успокоил плачущего мальчика в эфире передачи «Лучше всех!»

Максиму Галкину на съемках передачи «Лучше всех!», где он является ведущим, удалось отвлечь внимание плачущего ребенка с помощью его же игрушки. Шоумен заставил мальчика успокоиться и начать рассказывать, из чего состоит данная модель детской машинки. Короткий видеоролик с диалогом Галкин показал своим подписчикам в Instagram. Под постом он написал: "Немного о советских суровых игрушках. Как же я счастлив, когда слезы ребенка сменяются на улыбку! Смотрите "Лучше всех!" каждое воскресенье на Первом. Успокаиваем и радуем детей и взрослых!".

Читатели блога Галкина на высоком уровне оценили способность артиста находить общий язык с детьми. Многие похвалили своего кумира и назвали настоящим волшебником, которому с легкостью удалось наладить контакт с плачущим мальчиком.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:03

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