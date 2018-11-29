Нину Кирсо перевезли в полтавскую клинику из-за издевательств киевских врачей

Родные знаменитости платили киевскому медучреждению около 10 000 евро в месяц. Близкие звезды заявили, что медперсонал поступил по отношению к Нине Кирсо цинично и бесчеловечно. По их словам, они получали фото из больницы, на которых артистка запечатлена с открытыми глазами, после чего создавалось впечатление, что она якобы пришла в себя. После такого поступка родные вокалистки приняли решение перевести ее в Полтаву. Там Нине Кирсо предоставили отдельную палату с хорошими условиями и постоянным уходом медиков. Участники группы «Фристайл» верят, что чудо в скором времени обязательно произойдет и звезда пойдет на поправку.Коллектив, пересмотрев репертуар, продолжил выступать с концертами, от которых большая часть дохода идет на лечение Нины Кирсо. Многие звезды оказали коллеге финансовую помощь. К примеру, состоянием ее здоровья постоянно интересуются София Ротару, Таисия Повалия, Андрей Данилко, Алексей Глызин, Роман Жуков, Светлана Лазарева, а также Андрей Разин.