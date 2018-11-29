Счетная палата заявила об угрозе срыва многомиллиардной ФЦП по охране Байкала





Возмущенные аудиторы отмечают, что в рамках программы по охране озера на 2012-2020 гг. возле озера Байкал должны были появиться четыре полигона для обработки мусора. В течение 3 лет — с 2015 по 2018 бюджет выделил на это 8 с лишним миллиардов рублей. За это время были построены три нефункционирующих полигона, а один объект значится, как недостроенный.Экологическая обстановка в районе озера Байкал стала ухудшаться из-за отходов, производимых Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом. Для ликвидации последствий Счетная Палата в 2010-х годах начала подготавливать соответствующую программу. Однако после проверки Минприроды РФ решило создать еще одно подразделение для мониторинга экологической ситуации на озере Байкал.