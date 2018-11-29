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Счетная палата заявила об угрозе срыва многомиллиардной ФЦП по охране Байкала

Федеральная целевая программа Счетной палаты, направленная на спасение озера Байкал, оказалась под угрозой срыва. Экологическая обстановка возле озера не только не улучшилась, она продолжает ухудшаться, несмотря на то, что на реализацию программы из бюджета уже было выделено 8,4 миллиардов рублей.

Счетная палата заявила об угрозе срыва многомиллиардной ФЦП по охране Байкала


Возмущенные аудиторы отмечают, что в рамках программы по охране озера на 2012-2020 гг. возле озера Байкал должны были появиться четыре полигона для обработки мусора. В течение 3 лет — с 2015 по 2018 бюджет выделил на это 8 с лишним миллиардов рублей. За это время были построены три нефункционирующих полигона, а один объект значится, как недостроенный.

Экологическая обстановка в районе озера Байкал стала ухудшаться из-за отходов, производимых Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом. Для ликвидации последствий Счетная Палата в 2010-х годах начала подготавливать соответствующую программу. Однако после проверки Минприроды РФ решило создать еще одно подразделение для мониторинга экологической ситуации на озере Байкал.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:00

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