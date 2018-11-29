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Asus Zenfone Max Pro M2 оснастят батареей на 5000 мАч

Разработчики расскрыли некоторые технические характеристики игрового смартфона Asus Zenfone Max Pro M2. На официальном уровне была подтверждена информация о том, что устройство оснастят батареей на 5000 мАч. Официально смартфон производители представят 11 декабря.

Asus Zenfone Max Pro M2 оснастят батареей на 5000 мАч


Гаджет также оснащен поддержкой функции быстрой зарядки Quick Charge 3.0, благодаря которой запас энергии аккумуляторной батареи с нуля до 100% будет восстанавливаться за 40 минут. По предварительным данным, Asus Zenfone Max Pro M2 получит основную 12+5-мегапиксельную камеру в левом углу задней панели. Фронтальная делает снимки качеством 13 мегапикселей. Диагональ дисплея смартфона составит 6,2 дюйма. Гаджет будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660, а объем чипа оперативной памяти составит 4 гигабайта.

Точной информации об операционной системе на данный момент нет. Инсайдеры рассказывают о Android 9 Pie, хотя до этого говорилось об Android 8.1 Oreo. undefined



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:53

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