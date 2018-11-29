Asus Zenfone Max Pro M2 оснастят батареей на 5000 мАч
Разработчики расскрыли некоторые технические характеристики игрового смартфона Asus Zenfone Max Pro M2. На официальном уровне была подтверждена информация о том, что устройство оснастят батареей на 5000 мАч. Официально смартфон производители представят 11 декабря.
Гаджет также оснащен поддержкой функции быстрой зарядки Quick Charge 3.0, благодаря которой запас энергии аккумуляторной батареи с нуля до 100% будет восстанавливаться за 40 минут. По предварительным данным, Asus Zenfone Max Pro M2 получит основную 12+5-мегапиксельную камеру в левом углу задней панели. Фронтальная делает снимки качеством 13 мегапикселей. Диагональ дисплея смартфона составит 6,2 дюйма. Гаджет будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660, а объем чипа оперативной памяти составит 4 гигабайта.
Точной информации об операционной системе на данный момент нет. Инсайдеры рассказывают о Android 9 Pie, хотя до этого говорилось об Android 8.1 Oreo. undefined
Гаджет также оснащен поддержкой функции быстрой зарядки Quick Charge 3.0, благодаря которой запас энергии аккумуляторной батареи с нуля до 100% будет восстанавливаться за 40 минут. По предварительным данным, Asus Zenfone Max Pro M2 получит основную 12+5-мегапиксельную камеру в левом углу задней панели. Фронтальная делает снимки качеством 13 мегапикселей. Диагональ дисплея смартфона составит 6,2 дюйма. Гаджет будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660, а объем чипа оперативной памяти составит 4 гигабайта.
Точной информации об операционной системе на данный момент нет. Инсайдеры рассказывают о Android 9 Pie, хотя до этого говорилось об Android 8.1 Oreo. undefined
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:53