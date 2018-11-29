Пикап Брюса Уиллиса продадут с молотка в рамках аукциона
Легендарная версия пикапа, которая принадлежит Брюсу Уиллису, будет продана с молотка в рамках аукциона. Данное транспортное средство компания Chevrolet сделала на заказ известного актёра.
Брюс Уиллис являлся владельцем ретрокара на протяжении двадцати лет. Автомобиль создали в 1954 г. Транспортное средство было модернизировано в 1990 году специально для актёра. Брюс Уиллис желал, чтобы авто прежде всего могло достигать высокой скорости. Автомобиль отличается внешним и внутренним уникальным дизайном. В ходе конструирования авто, специалисты использовали более качественные материалы. В подкапотном пространстве производитель заменил практически все детали. Благодаря этому была увеличена максимальная скорость. Транспортное средство продадут в рамках торгов Barrett-Jackson Scottsdale, которые состоятся в период 12-20 января.
«Dni24» ранее сообщали, что в рамках аукционного дома Sotheby’s на торги будет выставлена копия транспортного средства Ford GT 2006.
Брюс Уиллис являлся владельцем ретрокара на протяжении двадцати лет. Автомобиль создали в 1954 г. Транспортное средство было модернизировано в 1990 году специально для актёра. Брюс Уиллис желал, чтобы авто прежде всего могло достигать высокой скорости. Автомобиль отличается внешним и внутренним уникальным дизайном. В ходе конструирования авто, специалисты использовали более качественные материалы. В подкапотном пространстве производитель заменил практически все детали. Благодаря этому была увеличена максимальная скорость. Транспортное средство продадут в рамках торгов Barrett-Jackson Scottsdale, которые состоятся в период 12-20 января.
«Dni24» ранее сообщали, что в рамках аукционного дома Sotheby’s на торги будет выставлена копия транспортного средства Ford GT 2006.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:13