Специалисты научат искусственный интеллект воспроизводить картины великих живописцев





Как рассказали в CSAL MIT, на сегодняшний день искусственный интеллект не может точно имитировать художественные шедевры, так как он ограничен возможностями 2D-принтеров, оснащенных только четырьмя чернилами. Это приводит к заметным неточностям и отсутствию важных мелких деталей, бросающихся в глаза экспертам в сфере живописи.Усилиями специалистов исследовательского центра была создана система RePaint. В ней комбинируются возможности искусственного интеллекта и 3D-принтера. В результате эксперты планируют получить максимальную цветокоррекцию путем нанесения на общее полотно десятки прозрачных чернил тонкими слоями. Это позволит получить необходимые оттенки, свойственные сложным произведениям великих художников. Кроме того, искусственный интеллект начнут обучать стилям конкретных живописцев для максимальной приближенности к оригиналу. На сегодняшний день RePaint оттачивает мастерство на маленьких изображениях размером с открытку.