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Найденное кольцо прокуратора Понтия Пилата мог сделать Иисус Христос

На иерусалимском острове Иродион археологи нашли кольцо, принадлежавшее прокуратору Иудеи Понтию Пилату. Артефакт был найден полвека назад, но только к настоящему времени специалистам удалось расшифровать некоторые надписи, указавшие на владельца драгоценности и ее создателя — Иисуса Христа.

Найденное кольцо прокуратора Понтия Пилата мог сделать Иисус Христос


По словам сотрудников Еврейского университета в Иерусалиме, кольцо было изготовлено примерно в 30 веке нашей эры. На нем выгравировано множество надписей. Согласно переводу одной из них кольцо могло быть изготовлено Иисусом Христом до его посещения Понтия Пилата.

Возможно, после посещения Пилата Христос передал кольцо прокуратору. Однако о передаче ценного подарка ни в священных писаниях, ни в исторических документах нет ни единого слова. Сейчас ученые работают над переводом оставшихся надписей, нанесенных на обратную сторону кольца. Они могут помочь прояснить момент, когда обладателем кольца стал Понтий Пилат.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:07

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