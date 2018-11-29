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Skoda продемонстрировала интерьер нового хэтчбека версии Skoda Scala

Skoda показала интерьер нового хэтчбека версии Scala. Архитектура авто не имеет ничего общего с текущим модельным рядом бренда. Модель заменит хэтчбек Rapid Spaceback.

Skoda продемонстрировала интерьер нового хэтчбека версии Skoda Scala


Транспортное средство премируют в декабре текущего года. Салон Skoda Scala оснащается 9,2-дюймовым экраном мультимедийной системы, который возвышается в центре передней панели. По мнению чехов, данный экран станет самым большим в своём классе. «Передок» авто получил минималистский стиль. Ниже экрана размещаются дефлекторы системы вентиляции, а также блок управления климат-контролем. Дорогие версии Skoda Scala наделят виртуальной приборной панелью на основе широкоформатного экрана.

В отделке Scala используются новые материалы с другой фактурой, а также декоративными вставками. Переднюю панель выполнят из пластика, который является мягким на ощупь. Skoda Scala имеет комбинированную отделку из кожзаменителя и ткани. Также будут более простые вариации, имеющие полностью тканевую обивку. Дорогие версии наделят «кожаными» сидениями.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:16

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