Skoda продемонстрировала интерьер нового хэтчбека версии Skoda Scala





Транспортное средство премируют в декабре текущего года. Салон Skoda Scala оснащается 9,2-дюймовым экраном мультимедийной системы, который возвышается в центре передней панели. По мнению чехов, данный экран станет самым большим в своём классе. «Передок» авто получил минималистский стиль. Ниже экрана размещаются дефлекторы системы вентиляции, а также блок управления климат-контролем. Дорогие версии Skoda Scala наделят виртуальной приборной панелью на основе широкоформатного экрана.В отделке Scala используются новые материалы с другой фактурой, а также декоративными вставками. Переднюю панель выполнят из пластика, который является мягким на ощупь. Skoda Scala имеет комбинированную отделку из кожзаменителя и ткани. Также будут более простые вариации, имеющие полностью тканевую обивку. Дорогие версии наделят «кожаными» сидениями.