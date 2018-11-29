В США посреди леса нашли загадочный банкомат





Банкомат стоял на заснеженной поляне. На нем не было никаких царапин и местная жительница подумала, что его кто-то украл и сразу же обратилась в полицию. Прибывшие стражи порядка оказались не меньше озадачены, чем женщина.На банкомате действительно не было никаких видимых повреждений. Полицейские отметили, что злоумышленники практикуют похищение аппаратов и вскрывают их в безлюдных местах, однако данное устройство никто не вскрывал. Кроме того, в районе не было видно следов людей или транспорта. Снег в Декстере выпал за неделю до обнаружения банкомата и это означало, что с того времени никто не приближался к аппарату. К тому же, в районе много охотников и они бы увидели странный объект в лесной чаще. Все это вызвало мысли, что банкомат спустили с воздуха, однако в ближайшее время вертолеты не пролетали над данной местностью. Полицейские обзвонили все финансовые заведения региона и ни у одного из них не похищали банкоматы.По словам правоохранителей, расследовавших инцидент, они никогда ни с чем подобным не сталкивались и не знают, как реагировать на произошедшее. Банкомат поместили в камеру хранения полицейского участка, и все ждут, когда объявятся его законные владельцы.