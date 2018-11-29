Звезда Дома-2 Мэри Кулешова тайно от родных сделает пластическую операцию по увеличению бюста





Девушка говорила, что давно мечтает увеличить свою грудь. Правда Мэри боялась ложиться под скальпель хирурга, да и ее мать была абсолютно против хирургического вмешательства.Однако желание Кулешовой обзавестись пышным бюстом настолько сильно, что Мэри всё-таки набралась храбрости и решила это сделать.Итак, сегодня состоится операция, но своим родственникам девушка об этом ничего не сказала. Красотка из телепроекта утверждает, что бабушка, дедушка и мама, внимательно наблюдающие за ее жизнью в социальных сетях, не знают о её решении стать пышногрудой дамой. Мэри говорит, что ей так намного спокойнее.Кулешова просто поставит своих родных перед свершившимся фактом. Девушка даже заблокировала своих родных, чтобы те не узнали о планах по посещению клиники.Теперь осталось дождаться результатов и обсудить всё в Instagram.