АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Администраторы ТЦ в Индии предложили матери кормить грудного ребёнка в туалете
EUR 75.52 USD 66.94
Курс валют на 29.11.2018

Звезда Дома-2 Мэри Кулешова тайно от родных сделает пластическую операцию по увеличению бюста

Бывшая звездная участница популярного телепроекта Дома-2 Мэри Кулешова еще будучи на реалити-шоу рассказывала о своих желаниях изменить внешность.

Девушка говорила, что давно мечтает увеличить свою грудь. Правда Мэри боялась ложиться под скальпель хирурга, да и ее мать была абсолютно против хирургического вмешательства.

Звезда Дома-2 Мэри Кулешова тайно от родных сделает пластическую операцию по увеличению бюста

Однако желание Кулешовой обзавестись пышным бюстом настолько сильно, что Мэри всё-таки набралась храбрости и решила это сделать.

Итак, сегодня состоится операция, но своим родственникам девушка об этом ничего не сказала. Красотка из телепроекта утверждает, что бабушка, дедушка и мама, внимательно наблюдающие за ее жизнью в социальных сетях, не знают о её решении стать пышногрудой дамой. Мэри говорит, что ей так намного спокойнее.

Звезда Дома-2 Мэри Кулешова тайно от родных сделает пластическую операцию по увеличению бюста

Кулешова просто поставит своих родных перед свершившимся фактом. Девушка даже заблокировала своих родных, чтобы те не узнали о планах по посещению клиники.

Теперь осталось дождаться результатов и обсудить всё в Instagram.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Розенбаум на гастролях примерил национальный
Специалисты научат искусственный интеллект
Нину Кирсо перевезли в полтавскую клинику из-за
В США посреди леса нашли загадочный банкомат
Skoda продемонстрировала интерьер нового хэтчбека
Впервые за 30 лет в Киево-Печерской лавре
После расставания с любимым у Дженнифер Энистон
Ученый из РАН рассказал о продолжительности жизни
Эксперты рассказали, что произойдет с организмом
Леонардо Ди Каприо скоро женится на молодой
Кейт Миддлтон впервые поделилась новостями о
Натали показала архивное фото, где предстала в
Звезда Дома-2 Мэри Кулешова тайно от родных
Независимым сетям АЗС разрешили увеличить цены на
Ученые рассказали как двухчасовой недосып делает
Сценаристка «Звездных войн» Глория Кац скончалась
Елена Летучая в образе Снежной королевы посетила
Арабские сущности, сбивающие с пути
"Так получилось, я стал дедом": Стас Костюшкин
Компания НВО выпустила серию "Игры престолов" с
Администраторы ТЦ в Индии предложили матери
Samsung разрабатывает новый двойной
Беременная звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк приняла
Поклонники Полины Гагариной в Instagram
KIA в Лос-Анджелесе продемонстрировала
Тина Канделаки подарила 16-летнему сыну элитные
Психологи: К 10 годам дети должны усвоить 10
Россияне устроили дискуссию из-за предложения
Ученые открыли галактики из первобытной Вселенной
Мама Ольги Бузовой дает певице советы, как
Просмотреть все новости