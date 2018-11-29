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Розенбаум на гастролях примерил национальный казахский костюм

Александр Розенбаум на гастролях в республике примерил национальный казахский костюм. Певец огорчился, что не сможет в таком наряде никуда выйти.
Розенбаум на гастролях примерил национальный казахский костюм

Розенбаум в своём Instagram поделился с поклонниками, как проходит его тур по Казахстану. Артист поблагодарил своих слушателей за радушный приём и гостеприимство, присущее всем казахам. Исполнителя порадовали отклик зала во время концертов, цветы посреди морозной осени, подарки фанатов, а также сухая погода в ветреной степи.

В свободное время Розенбаум позволил себе погулять по городам республики. Проникшись национальным колоритом, артист примерил на себя традиционный казахский костюм: шапку и роскошный халат, вышитый узорами и рисунками. Опечалило певца то, что в таком виде он едва ли сможет просто выходить в люди.

Тем не менее, подписчики отметили, что такой образ их кумиру очень к лицу, назвав его "казахским Дедом Морозом". Отведал Розенбаум и восточные блюда, включая конину, за что извинился перед защитниками животных.

"Через три часа я покидаю гостеприимный Казахстан. Можно сказать, дорожка протоптана. Мы будем делать автобан! И до новых встреч! Россия, мы возвращаемся!" - подытожил бард.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:44

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