Розенбаум на гастролях примерил национальный казахский костюм

"Через три часа я покидаю гостеприимный Казахстан. Можно сказать, дорожка протоптана. Мы будем делать автобан! И до новых встреч! Россия, мы возвращаемся!" - подытожил бард.

Розенбаум в своём Instagram поделился с поклонниками, как проходит его тур по Казахстану. Артист поблагодарил своих слушателей за радушный приём и гостеприимство, присущее всем казахам. Исполнителя порадовали отклик зала во время концертов, цветы посреди морозной осени, подарки фанатов, а также сухая погода в ветреной степи.В свободное время Розенбаум позволил себе погулять по городам республики. Проникшись национальным колоритом, артист примерил на себя традиционный казахский костюм: шапку и роскошный халат, вышитый узорами и рисунками. Опечалило певца то, что в таком виде он едва ли сможет просто выходить в люди.Тем не менее, подписчики отметили, что такой образ их кумиру очень к лицу, назвав его "казахским Дедом Морозом". Отведал Розенбаум и восточные блюда, включая конину, за что извинился перед защитниками животных.