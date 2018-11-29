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Ученый из РАН рассказал о продолжительности жизни Солнца

Российский ученый из Академии Наук рассказал, на какой стадии жизненного цикла находится Солнце. По словам директора Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Владимира Кузнецова, на сегодняшний день звезда Солнечной системы уже прошла половину пути, через 5 миллиардов лет она станет красным гигантом и уничтожит большую часть планет, включая Землю.

Ученый из РАН рассказал о продолжительности жизни Солнца


Солнце принято относить к классу желтых карликов (G2V). Такие объекты в среднем существуют около 10 миллиардов лет. Когда у звезды такого класса выгорает весь водород, в качестве топлива она начинает использовать гелий. Это приводит к тому, что на короткий промежуток времени звезда увеличивается до размеров красного гиганта.

Кузнецов отмечает, что с Солнцем это произойдет через 5 миллиардов лет. Увеличившаяся в размерах звезда уничтожит все внутренние планеты. Но при этом на спутниках газовых гигантов, например Европе, могут возникнуть более благоприятные условия для существования жизни. В 2026 году в рамках проекта «Интергелиозонд» к Солнцу будет направлен аппарат для изучения приполярных областей звезды.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:00

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