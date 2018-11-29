Ученый из РАН рассказал о продолжительности жизни Солнца





Солнце принято относить к классу желтых карликов (G2V). Такие объекты в среднем существуют около 10 миллиардов лет. Когда у звезды такого класса выгорает весь водород, в качестве топлива она начинает использовать гелий. Это приводит к тому, что на короткий промежуток времени звезда увеличивается до размеров красного гиганта.Кузнецов отмечает, что с Солнцем это произойдет через 5 миллиардов лет. Увеличившаяся в размерах звезда уничтожит все внутренние планеты. Но при этом на спутниках газовых гигантов, например Европе, могут возникнуть более благоприятные условия для существования жизни. В 2026 году в рамках проекта «Интергелиозонд» к Солнцу будет направлен аппарат для изучения приполярных областей звезды.