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Беременная звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк приняла участие в кастинге группы «SEREBRO»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Друзьяк намерена покорить музыкальный Олимп.

Не так давно стало известно, что известный коллектив «SEREBRO» распался. Одна из участниц, а если быть точнее Ольга Серябкина решила начать сольную карьеру. Продюсер группы Максим Фадеев, как и предполагалось, заявил о том, что к февралю 2019 года планирует собрать новый состав и уже объявил кастинг.

Беременная звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк приняла участие в кастинге группы «SEREBRO»

Среди мечтающих попасть в коллектив оказалась и звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк, которая недавно закрепила свой успех на телестройке, ввязавшись в скандал со звездой 90-х Александром Серовым.

Считанные часы назад блондинка разместила у себя на страничке в Instagram видеоролик, под которым заявила поклонникам, что решила принять участие в официальном кастинге в группы «SEREBRO».

«Благодарю всех за поддержку и веру в меня» - подчеркнула Дарья.


Беременная звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк приняла участие в кастинге группы «SEREBRO»

Как можно увидеть, Друзьяк для конкурса выбрала довольно популярную иностранную композицию – «Bodak Yellow». На ролике экс-участница реалити-шоу запечатлена в латексном топе красного цвета и кожаных лосинах.

Нужно сказать, что многих подписчиков Дарьи возмутило то, что девушка решилась на такой шаг, ведь буквально недавно она вовсю публиковала в личном микроблоге фотографии с коляской и детскими вещами, а также во всеуслышание заявляла, что начала активно готовится к материнству.

К слову, сейчас пользователи Сети просто-таки уверены, что Друзьяк на самом деле не беременна и свое интересное положение девушка выдумала, так как надеялась получить от Александра Серова, которого обвинила в изнасиловании и избиении, хорошую финансовую компенсацию.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:16

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