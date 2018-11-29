Беременная звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк приняла участие в кастинге группы «SEREBRO»

«Благодарю всех за поддержку и веру в меня» - подчеркнула Дарья.

Не так давно стало известно, что известный коллектив «SEREBRO» распался. Одна из участниц, а если быть точнее Ольга Серябкина решила начать сольную карьеру. Продюсер группы Максим Фадеев, как и предполагалось, заявил о том, что к февралю 2019 года планирует собрать новый состав и уже объявил кастинг.Среди мечтающих попасть в коллектив оказалась и звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк, которая недавно закрепила свой успех на телестройке, ввязавшись в скандал со звездой 90-х Александром Серовым.Считанные часы назад блондинка разместила у себя на страничке в Instagram видеоролик, под которым заявила поклонникам, что решила принять участие в официальном кастинге в группы «SEREBRO».Как можно увидеть, Друзьяк для конкурса выбрала довольно популярную иностранную композицию – «Bodak Yellow». На ролике экс-участница реалити-шоу запечатлена в латексном топе красного цвета и кожаных лосинах.Нужно сказать, что многих подписчиков Дарьи возмутило то, что девушка решилась на такой шаг, ведь буквально недавно она вовсю публиковала в личном микроблоге фотографии с коляской и детскими вещами, а также во всеуслышание заявляла, что начала активно готовится к материнству.К слову, сейчас пользователи Сети просто-таки уверены, что Друзьяк на самом деле не беременна и свое интересное положение девушка выдумала, так как надеялась получить от Александра Серова, которого обвинила в изнасиловании и избиении, хорошую финансовую компенсацию.