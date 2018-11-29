Натали показала архивное фото, где предстала в образе Сергея Зверева

Натали решила поделиться с поклонниками воспоминаниями о своем участии в съемках программы «Точь-в-точь. Под постом она отметила, что снимок сделан в 2014 году, когда она с помощью стилистов добивалась поразительного сходства с представителями шоу-бизнеса. Так же в ее аккаунте можно встретить пост, где она в образе Маши Распутиной. Сама певица признается, что когда ей прислали это фото, то она не сразу узнала себя.