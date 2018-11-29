Натали показала архивное фото, где предстала в образе Сергея Зверева
Известная российская певица Натали (Наталья Рудина) в своем блоге Instagram поделилась архивным снимком 4-летней давности со съемок телепередачи «Точь-в-точь». Тогда артистка предстала в образе известного певца и стилиста Сергея Зверева, рядом с которым и запечатлена на фото.
Натали решила поделиться с поклонниками воспоминаниями о своем участии в съемках программы «Точь-в-точь. Под постом она отметила, что снимок сделан в 2014 году, когда она с помощью стилистов добивалась поразительного сходства с представителями шоу-бизнеса. Так же в ее аккаунте можно встретить пост, где она в образе Маши Распутиной. Сама певица признается, что когда ей прислали это фото, то она не сразу узнала себя.
Читатели блога Натали на высоком уровне оценили профессионализм авторов грима. Кто-то отметил, что только по глазам смогли узнать кумира.
Натали решила поделиться с поклонниками воспоминаниями о своем участии в съемках программы «Точь-в-точь. Под постом она отметила, что снимок сделан в 2014 году, когда она с помощью стилистов добивалась поразительного сходства с представителями шоу-бизнеса. Так же в ее аккаунте можно встретить пост, где она в образе Маши Распутиной. Сама певица признается, что когда ей прислали это фото, то она не сразу узнала себя.
Читатели блога Натали на высоком уровне оценили профессионализм авторов грима. Кто-то отметил, что только по глазам смогли узнать кумира.