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Леонардо Ди Каприо скоро женится на молодой модели Камилле Морроне

Источники из окружения 44-летнего актера Леонардо Ди Каприо сообщают, что он намерен жениться в скором времени. Его избранницей стала 22-летняя модель из Аргентины Камила Морроне.

Леонардо Ди Каприо скоро женится на молодой модели Камилле Морроне


Знакомые актера рассказывают, что недавно Леонардо Ди Каприо познакомил своих близких со своей возлюбленной, с которой проводит много времени и ездил в путешествие. Уже в скором времени пара объявит о помолвке.

Ди Каприо и Морроне познакомились около года назад, а в августе они отмечали годовщину отношений. На вечеринке они много говорили о совместном будущем и актер заявил, что хочет иметь детей.

Избранница Ди Каприо Камила Морроне родилась в Аргентине и в детстве с родителями переехала в США. Кстати, все члены ее семьи работают в модельном бизнесе. Пару познакомил Аль Пачино, с которым более 10 лет живет мама Морроне. Выдающийся актер с трепетом относится к падчерице и очень сильно переживает за ее личную жизнь. Отметим, что до этого Леонардо Ди Каприо ни разу не был женат. Он был близок к свадьбе с израильской моделью Бар Рафаэли в 2010 году, но отношения между ними разладились.

Напомним, что вчера женился еще один заядлый холостяк Квентин Тарантино.



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:46

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