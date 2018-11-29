Леонардо Ди Каприо скоро женится на молодой модели Камилле Морроне
Источники из окружения 44-летнего актера Леонардо Ди Каприо сообщают, что он намерен жениться в скором времени. Его избранницей стала 22-летняя модель из Аргентины Камила Морроне.
Знакомые актера рассказывают, что недавно Леонардо Ди Каприо познакомил своих близких со своей возлюбленной, с которой проводит много времени и ездил в путешествие. Уже в скором времени пара объявит о помолвке.
Ди Каприо и Морроне познакомились около года назад, а в августе они отмечали годовщину отношений. На вечеринке они много говорили о совместном будущем и актер заявил, что хочет иметь детей.
Избранница Ди Каприо Камила Морроне родилась в Аргентине и в детстве с родителями переехала в США. Кстати, все члены ее семьи работают в модельном бизнесе. Пару познакомил Аль Пачино, с которым более 10 лет живет мама Морроне. Выдающийся актер с трепетом относится к падчерице и очень сильно переживает за ее личную жизнь. Отметим, что до этого Леонардо Ди Каприо ни разу не был женат. Он был близок к свадьбе с израильской моделью Бар Рафаэли в 2010 году, но отношения между ними разладились.
Напомним, что вчера женился еще один заядлый холостяк Квентин Тарантино.
Знакомые актера рассказывают, что недавно Леонардо Ди Каприо познакомил своих близких со своей возлюбленной, с которой проводит много времени и ездил в путешествие. Уже в скором времени пара объявит о помолвке.
Ди Каприо и Морроне познакомились около года назад, а в августе они отмечали годовщину отношений. На вечеринке они много говорили о совместном будущем и актер заявил, что хочет иметь детей.
Избранница Ди Каприо Камила Морроне родилась в Аргентине и в детстве с родителями переехала в США. Кстати, все члены ее семьи работают в модельном бизнесе. Пару познакомил Аль Пачино, с которым более 10 лет живет мама Морроне. Выдающийся актер с трепетом относится к падчерице и очень сильно переживает за ее личную жизнь. Отметим, что до этого Леонардо Ди Каприо ни разу не был женат. Он был близок к свадьбе с израильской моделью Бар Рафаэли в 2010 году, но отношения между ними разладились.
Напомним, что вчера женился еще один заядлый холостяк Квентин Тарантино.
Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:46