Кейт Миддлтон впервые поделилась новостями о беременности Меган Маркл

Издание People сообщило о том, как восприняла королевская семья новость о беременности жены принца Гарри. Миддлтон рассказала журналистам, что находится в большом предвкушении, ведь рождение нового наследника - это нечто особенное. Герцогине приятно знать, что у её троих детей появится двоюродная сестра или брат.Роды, предположительно, пройдут в апреле-мае 2019 года. Принц Гарри с супругой официально объявили об этом в начале осени. Пол малыша пара раскрывать не спешит и назовёт его уже после появления на свет.Отметим, что сама Миддлтон подарила принцу Уильяму третьего сына весной. Брата маленьких Джорджа и Шарлотты назвали Луи. Спустя всего 7 часов после родов герцогиня вышла к публике и выглядела весьма бодро.Недавно Маркл с мужем приняли решение переехать в Виндзор из Кенсингтона, где проживали с принцем Уильямом и его женой. Ситуация породила слух о напряжённых отношениях между братьями и свояченицами. Особо негативно настроенные пользователи Сети даже устроили Миддлтон травлю в интернете.