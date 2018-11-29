Независимым сетям АЗС разрешили увеличить цены на топливо





Участники на встрече приняли решение провести работу по исключению манипуляций во время торгов топливом на бирже. Евгений Аркуша, являющийся главой РТС, отметил, что рассматриваемые «4%» касаются не индикативных цен мелкооптового современного рынка, а средних цен ВИНКов по региону. Раньше сообщалось, что российские независимые АЗС согласны торговать бензином по любой расценке, однако с наценкой не меньше трёх рублей за литр. В ином случае они будут нести убытки.Игорь Сечин, занимающий должность главы "Роснефти", месяц назад заявлял, что независимые российские сети АЗС должны повышать объем дополнительных предоставляемых услуг для получения выгоды. По его словам, в увеличении расценок на горючее виновны независимые отечественные сети АЗС, создающие по регионам монопольные структуры. Вертикально интегрированные компании по причине антимонопольного законодательства должны подстраиваться под независимые сети АЗС.