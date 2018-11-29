Ученые рассказали как двухчасовой недосып делает человека злым





Специалисты Университета Айовы опубликовали результаты исследований, призванных определить эмоции, которые возникают в результате недосыпа. И если небольшая нехватка отдыха чревата общим состоянием подавленности и тревожности, то вынужденный подъем на 2 часа раньше способен спровоцировать гневную реакцию. Становить такую закономерность далось благодаря наблюдению за добровольцами, разделенными на две группы. Одни всегда спали ровно 8 часов, а вторые – на 2-4 часа меньше на протяжении двух дней.Глава исследовательской группы профессор Златан Кризан рассказал, как в дальнейшем испытуемые описывали окружающие их предметы и свое отношение к ним. В это же время вокруг специально воспроизводился шум, раздражающий ум. В результате, группа, спавшая нормально, могла сдерживать свои эмоции, тогда как добровольцы, регулярно недосыпавшие, не выдерживали и срывались, выплескивая наружу, скопившуюся злость.