Ученые рассказали как двухчасовой недосып делает человека злым
Американские ученые исследовали сон и недосып, в частности. Согласно полученным результатам, нехватка отдыха в размере 2 часов, явно сказывается на настроении человека, неизбежно делая его злым, сообщает портал The Sun.
Специалисты Университета Айовы опубликовали результаты исследований, призванных определить эмоции, которые возникают в результате недосыпа. И если небольшая нехватка отдыха чревата общим состоянием подавленности и тревожности, то вынужденный подъем на 2 часа раньше способен спровоцировать гневную реакцию. Становить такую закономерность далось благодаря наблюдению за добровольцами, разделенными на две группы. Одни всегда спали ровно 8 часов, а вторые – на 2-4 часа меньше на протяжении двух дней.
Глава исследовательской группы профессор Златан Кризан рассказал, как в дальнейшем испытуемые описывали окружающие их предметы и свое отношение к ним. В это же время вокруг специально воспроизводился шум, раздражающий ум. В результате, группа, спавшая нормально, могла сдерживать свои эмоции, тогда как добровольцы, регулярно недосыпавшие, не выдерживали и срывались, выплескивая наружу, скопившуюся злость.
Специалисты Университета Айовы опубликовали результаты исследований, призванных определить эмоции, которые возникают в результате недосыпа. И если небольшая нехватка отдыха чревата общим состоянием подавленности и тревожности, то вынужденный подъем на 2 часа раньше способен спровоцировать гневную реакцию. Становить такую закономерность далось благодаря наблюдению за добровольцами, разделенными на две группы. Одни всегда спали ровно 8 часов, а вторые – на 2-4 часа меньше на протяжении двух дней.
Глава исследовательской группы профессор Златан Кризан рассказал, как в дальнейшем испытуемые описывали окружающие их предметы и свое отношение к ним. В это же время вокруг специально воспроизводился шум, раздражающий ум. В результате, группа, спавшая нормально, могла сдерживать свои эмоции, тогда как добровольцы, регулярно недосыпавшие, не выдерживали и срывались, выплескивая наружу, скопившуюся злость.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:08