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Ученые рассказали как двухчасовой недосып делает человека злым

Американские ученые исследовали сон и недосып, в частности. Согласно полученным результатам, нехватка отдыха в размере 2 часов, явно сказывается на настроении человека, неизбежно делая его злым, сообщает портал The Sun.

Ученые рассказали как двухчасовой недосып делает человека злым


Специалисты Университета Айовы опубликовали результаты исследований, призванных определить эмоции, которые возникают в результате недосыпа. И если небольшая нехватка отдыха чревата общим состоянием подавленности и тревожности, то вынужденный подъем на 2 часа раньше способен спровоцировать гневную реакцию. Становить такую закономерность далось благодаря наблюдению за добровольцами, разделенными на две группы. Одни всегда спали ровно 8 часов, а вторые – на 2-4 часа меньше на протяжении двух дней.

Глава исследовательской группы профессор Златан Кризан рассказал, как в дальнейшем испытуемые описывали окружающие их предметы и свое отношение к ним. В это же время вокруг специально воспроизводился шум, раздражающий ум. В результате, группа, спавшая нормально, могла сдерживать свои эмоции, тогда как добровольцы, регулярно недосыпавшие, не выдерживали и срывались, выплескивая наружу, скопившуюся злость.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:08

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