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Samsung разрабатывает новый двойной ультразвуковой дактилоскопический сканер

Сотрудники корпорации Sasmsung ведут работу над созданием двойного ультразвукового дактилоскопического сканера. Есть вероятность использования новейшей разработки в готовящемся к выходу флагмане Galaxy S10.

Samsung разрабатывает новый двойной ультразвуковой дактилоскопический сканер


Информация о разработке Samsung была получена в результате мониторинга запатентованных корпорацией технологий. В связи с этим эксперты уже успели предположить о возможности использования двойного ультразвукового сканера в запланированном к выпуск следующем Galaxy S10. В Samsung ранее же сообщали об анонсе, который состоится в феврале 2019 года. Новый сканер отпечатков пальцев сможет повысить эффективность распознавания и сократить количество сбоев системы.

Кроме дактилоскопического сканера в обновленном флагмане многие хотели видеть и реализацию проекта со складным дисплеем, но южнокорейским производитель электроники уточнил о планах использовать его в более поздних версиях смартфонов. Речь идет не о Galaxy, а о другой линейке в целом.



 
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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:23

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