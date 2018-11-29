Поклонники Полины Гагариной в Instagram раскритиковали ее наряд

Полина Гагарина стала знаменитой после участия в российской «Фабрике звезд», затем певица дважды выходила замуж и в последнем браке она родила дочь Мию. Когда Гагарина была наставницей в популярном проекте «Голос», то узнала, что беременна. Позднее все, кто сидел в этом кресле также оказывались в «интересном» положении. Сегодня заветное кресло заняла, знаменита украинская певица Ани Лорак, которая не так давно хвасталась своим «нюхом» на новых звезд.Полина Гагарина показала в личном аккаунте социальной сети Instagram новую фотографию, где ее можно увидеть без косметики. Под постом она написала: «Половину дня без косметики и лака на голове - бесценно ! А сейчас снова в бой». Читатели ее блога не разделили с кумиром ее оптимизма и обрушились с критиком. Многим не пришелся по вкусу очередной «растянутый свитер», который певица так любит надевать в свободное от работы время. Кто-то посоветовал Гагариной поменять стилиста, поскольку данные наряды скрывают красоту ее фигуры.