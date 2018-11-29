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Мама Ольги Бузовой дает певице советы, как справляться с недоброжелателями

Родственница поющей телеведущей Ольги Бузовой учит дочь не обращать внимание на критику антифанатов.

Не так давно мама Бузовой пообщалась с журналистами, которым не только дала весьма развернутое интервью, но и рассказала многое о своей старшей дочери, а также о том, как Ольга справляется с большой популярностью.

Мама Ольги Бузовой дает певице советы, как справляться с недоброжелателями

Как оказалось, самой большой проблемой новоиспеченной певицы является то, что у нее очень много недоброжелателей, которые каждый день выливают на Бузову огромное количество негатива. В итоге бывает даже так, что дочь Ирины Александровны попросту не справляется с ним.

По словам матери Ольги, в последнее время она сама начала давать своей дочери советы, как справиться с антифанатами, которые то и дело пытаются задеть ее чувство собственного достоинства. Выяснилось, что родительница Бузовой, некогда советующая звезде оставаться всегда такой же «доброй и отзывчивой», порекомендовала дочери начинать «растить броню».

«Ей нужно научиться говорить «нет», потому как в сфере, которую она выбрала по-другому не выжить» - заявила Ирина Александровна.


Мама Ольги Бузовой дает певице советы, как справляться с недоброжелателями

Также мама Ольги Бузовой сообщила, что ее дочь ведет страничку в Instagram самостоятельно, невзирая на то, что многие пользователи думают совершенно иначе. Более того, ведущая «Дома-2» систематично читает комментарии под своими постами и, конечно же, наблюдая весь этот негатив, с периодичной регулярностью жалуется своей маме.

«Мне иногда Оля звонит и, срываясь на плач, говорит: «Ой, мамочка, я не выдержу!» - подчеркнула Ирина Александровна.

По словам мамы Бузовой, она постоянно просит дочь концентрировать свое внимание не на плохом, а на положительном, ведь его куда больше.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:37

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