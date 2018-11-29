Ученые открыли галактики из первобытной Вселенной
Международная группа ученых открыла древние ультракомпактные галактики, образованные в эпоху первобытной Вселенной. Несмотря на то, что расстояние до ближайшей галактики составляет почти 2 миллиарда световых лет, эти объекты являются наиболее яркими на небосклоне по причине того, что каждый из них содержит в себе до 80 миллиардов звезд.
По словам исследователя первобытных галактик Фернандо Буитраго, семь из этих объектов относятся к реликтовому классу. Со дня появления они почти не менялись из-за того, что находятся слишком плотно друг к другу. Данные галактики выделяются на фоне более молодых, что позволяет лучше понять и изучить процессы, влияющие на эволюцию Вселенной и звездных скоплений.
Так, галактики Млечный Путь и Андромеда, будучи достаточно молодыми, регулярно меняют свой облик. Они постоянно поглощают меньшие тела, а в далеком будущем и вовсе должны столкнуться друг с другом. Что произойдет в этом случае - остается только домысливать. Первобытные галактики, наоборот, из-за плотного скопления сталкиваются регулярно, но проходят сквозь друг друга без видимых возмущений.
По словам исследователя первобытных галактик Фернандо Буитраго, семь из этих объектов относятся к реликтовому классу. Со дня появления они почти не менялись из-за того, что находятся слишком плотно друг к другу. Данные галактики выделяются на фоне более молодых, что позволяет лучше понять и изучить процессы, влияющие на эволюцию Вселенной и звездных скоплений.
Так, галактики Млечный Путь и Андромеда, будучи достаточно молодыми, регулярно меняют свой облик. Они постоянно поглощают меньшие тела, а в далеком будущем и вовсе должны столкнуться друг с другом. Что произойдет в этом случае - остается только домысливать. Первобытные галактики, наоборот, из-за плотного скопления сталкиваются регулярно, но проходят сквозь друг друга без видимых возмущений.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:43